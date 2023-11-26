«Он хочет восстановить старую британскую икону». Пэт Фрай — о Ваулзе в «Уильямсе»

Технический директор «Уильямса» Пэт Фрай высказался о работе с руководителем команды Джеймсом Ваулзом и заявил, что тот прикладывает массу усилий, чтобы вернуть легендарную команду к былому величию.

«Джеймс некоторое время разговаривал со мной, и спустя пару месяцев после этого я решил присоединиться к команде. Меня впечатляет эта возможность и что руководство понимает, что необходимо сделать для того, чтобы команда прогрессировала.

Они готовы вкладываться и поддержать на в построении команды — и это здорово, не так ли? Мы хотим восстановить старую британскую икону. Это немного похоже на мой романтичный взгляд на «Беннетон», чтобы вернуться для их возраждения. Так что это действительно ещё одна захватывающая перспектива.

Джеймс изо всех сил пытается улучшить это место, совет директоров полностью поддерживает его, форсируя темпы развития, и это меня впечатляет. Мы не собираемся ограничивать в том, чего можем достичь. Нам просто необходимо сделать всё, что в наших силах, и двигаться вперёд», — приводит слова Фрая PlanetF1.