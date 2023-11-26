Серхио Перес вызван к судьям за высказывания в их адрес после финиша

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес вызван к стюардам Гран-при Абу-Даби Формулы-1 для разбирательств по поводу неуважительных высказываний в их адрес. Вероятнее всего, судьи отреагировали на слова Переса по радио на круге возвращения в боксы после финиша.

«Судьи — это просто шутка, парень. Не могу поверить. Они были очень плохи в этом году, но сегодня — это просто шутка. Это была просто шутка», — сказал Перес по радио своему гоночному инженеру.

Высказывания Серхио могут являться нарушением статьи 12.2.1.k международного спортивного кодекса ФИА, которая запрещает «любое неуважительное поведение по отношению к сотрудникам ФИА».

Напомним, мексиканский пилот получил пять штрафных секунд за контакт с британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, которого он пытался обогнать.