Двигатели «Мерседеса» впервые с 2006 года не выиграли ни одной гонки в сезоне Формулы-1

Силовые установки производства «Мерседеса» остались без побед в сезоне-2023 Формулы-1. 21 гонку из 22 выиграли пилоты команды «Ред Булл», использующей двигатели «Хонды», ещё в одной гонке первенствовала «Феррари», пользующаяся силовыми установками собственного производства.

Двигатели немецкого производителя используют, помимо заводской команды, такие коллективы, как «Астон Мартин», «Макларен» и «Уильямс».

В 2022 году «Мерседес» добился единственной победы на Гран-при Бразилии, где лучший результат показал британский гонщик Джордж Расселл. В последний раз двигатели «Мерседеса» не одерживали ни одной победы по ходу сезона в 2006 году, когда силовые установки немецкого производителя использовала команда «Макларен».