Норрис резко отверг предположение, что Ферстаппен является его лучшим другом в паддоке

Британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису высказали предположение, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен является его лучшим другом в паддоке, на что Норрис незамедлительно ответил отрицательно.

«Он мне не лучший друг. Никогда не говорите этого вновь. Да, мы уважаем друг друга и хорошо ладим, почти как друзья, но не более. Мы просто очень уважаем друг друга», — приводит слова Норриса PlanetF1.

Напомним, в сезоне-2023 Макс Ферстаппен завоевал третий для себя чемпионский титул. В свою очередь, Ландо Норрису, несмотря на тяжёлое начало сезона, удалось навязать борьбу за четвёртое место в личном зачёте, однако в итоге он занял шестое место — на его счету в сезоне-2023 семь подиумов.