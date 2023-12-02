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Алонсо: мы не были готовы к борьбе с топ-командами

Алонсо: мы не были готовы к борьбе с топ-командами
«Астон Мартин»
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо подвёл итоги завершившегося сезона Формулы-1, по ходу которого его команда опустилась со второго места на пятое в таблице Кубка конструкторов.

«Я вижу много позитивных моментов. Все трудности – часть нашей работы, а я – часть пути этой команды. Я думаю, что мы начали сезон очень хорошо, и машина была на удивление конкурентоспособной. Честно говоря, это удивило даже нас самих.

Возможно, мы оказались не готовы сражаться с «Мерседесом», «Феррари» и другими топ-командами, которые привыкли к борьбе на таком уровне. Мы немного отступили в плане развития машины по ходу сезона, мы ещё не на высшем уровне. Поэтому к концу сезона мы стали менее конкурентоспособными», – приводит слова Алонсо Racingnews365.

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