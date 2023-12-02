Вассёр: на заводе команды запрещено использовать оправдания со словом «если»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что нужно изменить в подходе команды, чтобы достичь успеха в сезоне-2024, отметив трудности, с которыми столкнулся Шарль Леклер в начале прошедшего сезона.

«В Бахрейне мы будто бы встали не с той ноги, ведь нам пришлось остановить болид, когда мы были на третьем месте, и затем мы получили штраф на вторую гонку. Для Шарля это означало потерю почти 25 очков. К тому же очки, которые мы отдали, достались «Мерседесу», который был позади нас. Дело не только в этом, можно составлять целый список. Поверьте мне, я его составил и держал в уме классификацию, которая была бы без учёта наших проблем. В целом в течение сезона бывают взлёты и падения.

Конечно, мы потеряли больше очков, чем наши конкуренты, и это ещё один вопрос, над которым нам необходимо работать, чтобы быть более гибкими и эффективными. Я буду помнить о потерянных очках, потому что ненавижу участвовать в гонках, держа в голове различные «если», потому что каждый может участвовать в гонке с «если» и выполнять свою работу якобы лучше. На заводе команды вообще запрещено работать с «если», но они важны. Совсем не для того, чтобы найти оправдание, а потому что это наша вина. В этом нам нужно совершенствоваться — это огромный потенциал с точки зрения очков», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.