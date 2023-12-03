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Расселл: на Гран-при Бахрейна предстоящего сезона мы будем сильнее, чем в этом году

Расселл: на Гран-при Бахрейна предстоящего сезона мы будем сильнее, чем в этом году
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как его команда будет готовиться к предстоящему сезону и отметил, что рассчитывает на более успешные, чем в этом году, результаты в первой гонке сезона-2024.

«Мы начнём создание болида следующего года с чистого листа. Положительным является то, что мы не ломаем голову над тем, почему так сильно отстаём от «Ред Булл». Мы видим много недостатков в нашей машине.

Это хороший повод для каждого вернуться на базу команды с мотивацией и энтузиазмом по поводу решение проблем и поиска направления на следующий год. Конечно, ожидаю, что и «Ред Булл» прибавит, но у меня нет сомнений, что на Гран-при Бахрейна мы будем сильнее, чем были в этом году», — приводит слова Расселла Mirror.

На Гран-при Бахрейна сезона-2023 Джордж Расселл занял седьмое место, его напарник Льюис Хэмилтон финишровал пятым.

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