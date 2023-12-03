Источник: «Феррари» предложит Леклеру контракт на пять лет, Сайнсу — на один год

Команда Формулы-1 «Феррари» начинает прорабатывать контракты своих действующих пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Напомним, их соглашения истекают в конце 2025 года.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, Шарлю Леклеру будет предложен контракт на пять лет — до конца 2029 года, а испанцу Карлосу Сайнсу на один год — до конца 2025 года. Сообщается, что Сайнс намеревается заключить соглашение сроком на два года, однако также появилась информация об интересе «Феррари» к Ландо Норрису, контракт которого с «Маклареном» истекает по окончании 2025 года.

Отметим, что в сезоне-2023 пилоты «Феррари» привели свою команду на третье место в Кубке конструкторов. Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте, а Карлос Сайнс — седьмое.