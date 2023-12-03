Норрис — о сезоне «Макларена»: мы совершили один из крупнейших переворотов за 10 лет

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что прошедший сезон стал историческим для его команды, завершившей его на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

«Эмоционально я горжусь своей командой, она совершила переворот. Один из крупнейших переворотов, вероятно, за последние 10 лет, и сделать это было сложнее, чем когда-либо, из-за времени в аэротрубе, стоимости и ряда других причин.

Тот факт, что мы сделали это в борьбе с «Мерседесом», доминировавшим в Ф-1 несколько лет назад, с «Феррари», одной из лучших команд, с «Ред Булл», почти всегда имевших самую сильное сочетание машины и команды, впечатляет.

Никогда не стоит начинать сезон с мыслью: «Вау, осталось 23 гонки, а я даже не могу выйти из первого сегмента». Это заставляет считать, что год будет чертовски долгим», — приводит слова Норриса Racingnews365.