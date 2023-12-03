Алонсо назвал причину, по которой он может покинуть Формулу-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в очередной раз высказался о завершении карьеры. По словам испанца, он может уйти из Формулы-1 не только потому, что уже не будет способен конкурировать.

«Я говорил об этом ещё до 2018 года: день, когда я перестану гоняться, наступит не потому, что у меня нет мотивации. Если я почувствую спад и это будет заметно, если я не буду доволен своим выступлением, тогда я первым подниму руку и скажу: «Пора».

Хотя я не думаю, что буду чувствовать себя подавленным, поскольку я более чем уверен в своих способностях. Возможно, это произойдёт из-за календаря или напряжённого графика. В жизни есть и другие вещи», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.