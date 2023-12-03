Хельмут Марко поделился ожиданиями от сезона-2024

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По мнению ветерана, топовые команды окажут большее сопротивление и обострят борьбу.

«Сезон определённо будет более захватывающим, хотя до тех пор, пока кто-то не бросит нам настоящий вызов, у нас будут хорошие шансы. К тому же Макс выступает на высочайшем уровне.

Его постоянность практически сверхъестественна», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ред Булл» выиграл 21 из 22 гонок, в 19 из которых на высшую ступень пьедестала поднялся Макс Ферстаппен.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 860 очков.

2. «Мерседес» — 409.

3. «Феррари» — 406.

4. «Макларен» — 302.

5. «Астон Мартин» — 280.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 25.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.