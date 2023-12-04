Источник назвал возможные причины трагедии, случившейся с Михаэлем Шумахером

Журналист телекомпании Norddeutscher Rundfunk Йенс Гидеон провёл расследование с целью выяснить причины падения семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, в результате которого он получил тяжелейшую травму головы почти десять лет назад. Результаты расследования приводит издание GrandPX.news.

Как сообщается, Гидеон пообщался с большим числом людей, связанных с Шумахером, включая самых близких членов семьи.

«Вы не пошли бы туда в такой день. Было ясно, что снега не хватает», — сообщил Гидеону журналист, знакомый с ситуацией.

«Шумахер знал этот район как свои пять пальцев, так как у него было шале недалеко от склонов. Похоже, что авария могла произойти, когда лыжа Шумахера зацепилась за камень, в результате чего он ударился головой о другой», — сообщает источник со ссылкой на газету Kolner Express.

Что касается состояния здоровья Шумахера, то оно по-прежнему остаётся тайной. «Конечно, мне хотелось бы знать, как поживает Шумахер. Но я не имею права это знать», — сообщил сам Йенс Гидеон.