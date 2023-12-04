Известный эксперт раскритиковал «Уильямс» за продление контракта с Сарджентом

Известный журналист Формулы-1 Роджер Бенуа высказался о решении команды «Уильямс» заключить с пилотом Логаном Сарджентом однолетний контракт на сезон-2024, отметив, что, по статистике, американец является худшим гонщиком минувшего сезона.

«Тот факт, что Логан Сарджент продолжит, свидетельствует о том, что руководство команды бредит или у них серьёзная нехватка денег. Американец, по статистике, является худшим гонщиком сезона: у него всего одно очко в личном зачёте чемпионата и он уступил со счётом 0:22 в квалификационной дуэли против Алекса Албона», — написал Бенуа в своей колонке на сайте Blick.

Напомним, минувший сезон стал дебютным для Сарджента в Формуле-1. Он стал первым американцем, сумевшим набрать очки в «Королевских гонках».