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Российская компания начала приём заказов на футуристичный гибридный вездеход

Российская компания начала приём заказов на футуристичный гибридный вездеход
Terranica Expedition
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Компания Global Terranica объявила о начале приёма заказов на свой новейший вездеход Expedition. Вездеход был впервые показан на рендерах в сентябре этого года. В первую очередь Terranica Expedition обращает на себя внимание футуристичным дизайном, разработанным в дизайнерско-конструкторском ателье Cardi.

Terranica Expedition

Terranica Expedition

Фото: Global Terranica

Гусеничный вездеход Terranica Expedition оснащён инновационной силовой установкой. Сообщается, что его характеристики идеально подходят для мгновенного создания максимального крутящего момента. Вездеход оснащён двумя электромоторами, пиковая мощность которых составляет 60 кВт, а генератор заряжает буферную батарею.

Terranica Expedition

Terranica Expedition

Фото: Global Terranica

Заряда батарей хватает на 70–100 км, однако вместе с двумя 150-литровыми баками топлива и генератором запас хода достигает 1000 км. Масса вездехода — 2,4 тонны, он способен перевозить до 600 кг груза и достигать скорости в 70 км/ч.

Цена Terranica Expedition не сообщается.

Отметим, что ранее свой новый внедорожник показала российская компания Visuva — и он тоже обладает необычным футуристичным обликом.

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