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Норрис: одержу ли я победу в Гран-при? Это произойдёт в 2024 году

Норрис: одержу ли я победу в Гран-при? Это произойдёт в 2024 году
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис оценил свои шансы на победу в Гран-при в предстоящем сезоне.

«Одержу ли я победу? Сто процентов, это произойдёт в следующем году, я остаюсь в «Макларене», а мы были очень близки.

Вероятно, сейчас мы находимся в сильнейшей позиции за последние 10 лет. Я чувствую, что в следующем году нас ждёт большее. У нас наконец-то нет проблем с аэродинамической трубой, многие вещи сейчас сочетаются лучше, чем когда-либо.

Если за последние пять лет и был момент, когда я хотел бы быть увереннее, то это 2024 год. Нам нужно хорошо начать сезон. В этом году мы стартовали ужасно, но сильно закончили. Если мы сможем хорошо начать, год может получиться отличным», — цитирует Норриса Sky Sports.

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