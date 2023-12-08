ФИА объявила лучший манёвр года в автоспорте

Борьба между пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и мексиканцем Серхио Пересом («Ред Булл») на последнем круге Гран-при Бразилии была признана манёвром года на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА), которая проходит в столице Азербайджана Баку.

Напомним, Алонсо обогнал Переса в одном из последних поворотов трассы в Сан-Паулу, а Серхио попытался отыграть позицию на старт-финишной прямой, но мексиканцу не хватило 0.053 секунды для того, чтобы обогнать испанца.

Права на видео принадлежат FIA. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале FIA.

С 2019 года церемония награждения ФИА проводится в Европе — Париж, Женева и Болонья. Баку впервые выступил в качестве города-организатора мероприятия.