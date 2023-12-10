Ваулз: готов пожертвовать сезоном-2024 ради долгосрочного успеха «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о перспективах команды и заявил, что ради успеха «Уильмса» через несколько лет готов пожертвовать результатами в предстоящем сезоне.

«Нам не получится так просто навязать борьбу лидерам, если мы не сделаем большие шаги вперёд. Я признаю это по причине того, что всё сводится к результатам. Также это означает, что я по-прежнему готов пожертвовать сезоном-2024, если это будет означать, что мы готовы к серьёзным шагам в 2025 и 2026 году.

Реальность кажется удовлетворительной, но седьмое место — это не то, чего я хочу для команды. Я хочу, чтобы у команды были возможности и инфраструктура для борьбы за подиумы и нечто большее», — сказал Ваулз Sky Sports.