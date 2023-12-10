Алонсо: на Ньюи ответственность за то, что пилоты не могли выиграть чемпионат

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об инженере Эдриане Ньюи, который в XXI веке создал множество чемпионских болидов.

«Он легенда нашего спорта. Мы были очень близки к тому, чтобы работать вместе. Помню, когда несколько лет назад он презентовал книгу в Испании, мне выпала честь написать первую страницу, пролог. Для меня он невероятный человек, мне повезло работать с ним в одной сфере.

Даже учитывая, что мы никогда не работали вместе, я рад, что живу и выступаю в то же время, когда Эдриан Ньюи конструирует болиды Формулы-1. Мне хотелось бы однажды поработать с ним. Ньюи ответственен за то, что 19 пилотов за два десятилетия не выиграли чемпионаты», — приводит слова Алонсо Motorsport.