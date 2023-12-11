Коронель: внутренняя борьба в «Ред Булл» положила конец мечте де Вриса о Формуле-1

Голландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель дал комментарий по поводу Ника де Вриса, который в минувшем сезоне чемпионата провёл 10 гонок в составе «Альфа Таури».

«Он продержался всего десять гонок. Я не думаю, что у него был справедливый шанс. Он должен был закончить год.

Ник совершал ошибки, и некоторые из них были плохими, на 100 процентов. Но я видел улучшения. Он просто не смог достичь пика, и это очень жаль.

Перед началом сезона Хельмут Марко позиционировал его как лидера команды, а Франц Тост также сказал, что рассчитывает на Ника с первой же квалификации. Ник не болтун, не лидер, но он должен был сказать: «Ребята, подождите минутку, не забывайте, что мне нужно время».

Мы знаем, что за кулисами шли переговоры с Риккардо, что у него была сделка и что он должен был сесть за руль. Я думаю, что Ник очень быстро понял, что он не будет выступать весь сезон. Внутренняя борьба в «Ред Булл» положила конец мечте де Вриса о Формуле-1.

Я абсолютно убеждён, что всё сложилось бы для него хорошо. Не будем забывать, что машина, которая ему досталась, была дерьмом на колёсах», — приводит слова Коронеля GrandPrix.com.