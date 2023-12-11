Брандл: Норрис будет вынужден искать альтернативы, если в 2024-м у него не будет побед

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл высказал мнение, что гонщик «Макларена» Ландо Норрис будет искать альтернативные варианты, если он не одержит победу в чемпионате в 2024 году.

«Лояльность даёт плоды, особенно в Формуле-1 в наши дни. Вместе можно чего-то добиться. Но если он переживёт ещё один год без побед, то будет вынужден искать альтернативы. Однако в любом случае он должен убедиться, что находится в наилучшем положении, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Брандла Formel1.de.

В минувшем сезоне Формулы-1 Норрис занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 205 очков. Победу одержал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

Ранее Норрис подвёл итоги сезона Формулы-1 2023 года и поделился ожиданиями от нового.