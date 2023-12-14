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Ландо Норрис получил премию имени Лоренцо Бандини

Ландо Норрис получил премию имени Лоренцо Бандини
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал обладателем престижного трофея Лоренцо Бандини по итогам 2023 года. Премия названа в честь итальянского гонщика, погибшего после аварии на Гран-При Монако 1967. Присуждается каждый год. В 2022-м она досталась пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену. В 2021-м её получил пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Фото: Trofeo Lorenzo Bandini

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года Норрис занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 205 очков. Его напарник по команде, австралиец Оскар Пиастри, оказался на девятой позиции. За время выступлении в 2023 году Пиастри набрал 97 баллов.

Недавно Формула-1 объявила претендентов на награду за «Лучший обгон 2023 года». Норрис стал одним из претендтов.

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