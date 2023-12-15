«Альфа Таури» сохранила старое название в заявочном листе ФИА, но изменила название шасси

Сегодня опубликован заявочный лист на участие в Формуле-1 в сезоне-2024. Как и годом ранее, на стартовой решётке будет представлено 10 команд. Сообщалось, что, помимо «Заубера», который вернулся к историческому названию после использования бренда «Альфа Ромео», смену названия планировала команда «Альфа Таури».

Поступала информация, что в имени юниорской команды «Ред Булл» будет фигурировать упоминание одного из модных брендов. Предварительно, основными претендентами были adidas и Hugo Boss, однако в окончательной заявке название осталось практически прежним — Scuderia Alpha Tauri RB. Шасси команды теперь будет называться RB, что хорошо сочетается со слухами, что в итоге команда получит название «Рейсинг Буллз». Вероятно, официально переименование состоится позднее.

Состав «Альфа Таури» также останется неизменным, команду будут представлять австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.