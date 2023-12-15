В Porsche установили два рекорда бывшей трассы Формулы-1. За рулём был Нараин Картикеян

Компания Porsche установила два официальных рекорда международного автодрома «Буддх», который с 2011 по 2013 год принимал Гран-при Индии Формулы-1. В качестве пилота в заездах принимал участие местный экс-пилот Ф-1 Нараин Картикеян.

Картикеян за рулём Porsche 911 GT3 RS Фото: Porsche

Сначала Картикеян проехал по трассе на Porsche 911 GT3 RS, установив рекорд трассы для серийных автомобилей. Нараин проехал лучший круг за 1:59,854 и тем самым побил собственный предыдущий рекорд — 2:00,266, установленный на Porsche 911 GT2 RS. Затем гонщик пересел в Porsche Taycan Turbo S и показал время 2:10,313, которое стало рекордом трассы для серийных электромобилей.

Картикеян за рулём Porsche Taycan Turbo S Фото: Porsche

Напомним, Нараин Картикеян дебютировал в Формуле-1 в 2005 году в составе команды «Джордан», а затем — в 2011–2012 годах — провёл полтора сезона с «Хиспанией». В общей сложности Нараин стартовал в 46 гонках и лишь в одной из них смог пробиться в топ-10 — это был Гран-при США 2005 года, в котором на старт вышли только шесть машин.