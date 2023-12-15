Хорнер: сомневаюсь, что Ферстаппен будет выступать до 42 лет

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о работе с Максом Ферстаппеном и его личных качествах и предположил, сможет ли голландец выступать в «Королевских гонках» до 42 лет.

«Самое замечательное, что он особо не изменился с тех пор, как присоединился к нам в 18-летнем возрасте. Конечно, он повзрослел и стал мужчиной, но его энтузиазм, решимость, выдержка, навыки пилотирования и природные способности остались прежними. Ни слава, ни богатство не ударили ему в голову — он всё тот же парень.

Он остаётся собой и говорит, что думает, не пытаясь быть стереотипным. Он такой, какой есть, и я считаю, что к этому нужно относиться с большим уважением. Также у него появился опыт, что является преимуществом, которое он использует.

Макс очень любит соревноваться, но календарь сейчас изнурительный, а ему всего 26 лет. Когда он смотрит на 42-летних пилотов, вероятно, не представляет, что проведёт за рулём столько времени. Сомневаюсь, что он будет соревноваться столько времени, но у Макса есть своё мнение. У него сильный характер, он мотивирован и целеустремлён, но я очень сомневаюсь, что он будет участвовать в гонках в 42 года», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.

Отметим, что самым возрастным пилотом на стартовой решётке в сезоне-2024 будет Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», которому в июле исполнится 43 года.