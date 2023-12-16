Бывший гонщик Ф-1 высказался о конкурентах «Ред Булл» в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1 голландец Ян Ламмерс выразил мнение, что все в команде «Ред Булл» должны работать ещё усерднее, чтобы повторить успех сезона-2023, а также высказался о конкурентах австрийского коллектива.

«Командой, которая в наибольшей степени осознает, что в следующем году ей снова придется усердно работать, вероятно, будет сам «Ред Булл». Там очень хорошо понимают, что такие вещи не случаются просто так.

Вы также можете видеть, насколько близко к ним подобрался «Макларен». То, что у команды очень большой потенциал, хорошо заметно по трём вещам: из-за их лучших выступлений, но также, например, уже из-за того факта, что они объявили, что намерены показать лучшую скорость. Это показывает, насколько хороша корреляция между тем, что отрабатывается в аэродинамической трубе и на трассе.

Я думаю, прогресс, которого достиг «Мерседес» в середине сезона, показал, что в то время они принимали правильные решения, которые, на мой взгляд, позволили им максимально раскрыть потенциал этого шасси. Недостатком было лишь то, что другим командам удалось ещё больше усовершенствовать машины.

Я думаю, «Мерседес» в какой-то момент достиг своего потолка. А затем, если вы захотите развиваться ещё дальше, всё может снова пойти под откос. Сравните это с гонщиком, который начинает перегружать свою машину, в то время как на самом деле она не может ехать быстрее.

Поэтому я ожидаю, что в следующем году «Мерседес» может вернуться очень сильным. Теперь они знают, как действовать, и если они действительно рано раскрыли максимальный потенциал текущего болида, они также смогли полностью переключить своё внимание на 2024 год.

В «Ред Булл» нашли идеальную обтекаемость при такой форме машины, и нельзя отрицать, что другие также будут искать и найдут эту идеальную форму», — приводит слова Ламмерса Racingnews365.