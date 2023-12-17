Алонсо: не думаю, что когда-либо стану медленным, а скорее уйду из-за плотного графика

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскрыл, каким должен быть момент, чтобы он задумался о завершении карьеры в Формуле-1, а также заявил о трудности современного календаря «Королевских гонок».

«Ещё до 2018 года я много раз говорил, что не закончу с гонками, потому что почувствую себя немотивированным или медленным. Если однажды я почувствую себя медленным, то это будет заметно, и я думаю, что сам буду недоволен своими выступлениями и первым скажу, что пришло время остановиться.

Не думаю, что такой момент настанет, потому что, честно говоря, с точки зрения темпа я уверен в себе и в своих выступлениях. С учётом календаря и напряжённого расписания я однажды почувствую, что пора [завершать карьеру], ведь в жизни есть другие дела.

Прошедший сезон был очень трудным. Было проведено 22 Гран-при, а в следующем году нас ожидает 24 этапа. Увидим, как это будет ощущаться. Видел, что будут серии из трёх гонок. Такой график разряжает мою батарею, но не влияют на пилотаж», — заявил Алонсо в интервью Motorsport.