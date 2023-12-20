Sky News: Бахрейн станет единственным акционером McLaren Group

Mumtalakat Holding Company, суверенный фонд благосостояния Королевства Бахрейн, близок к закрытию сделки с McLaren Group. Об этом информирует Sky News.

Сообщается, что суверенный фонд получит полный контроль над McLaren Group, а о сделке может быть объявлено на этой неделе. Таким образом, государство Бахрейн, которому принадлежит Mumtalakat Holding Company, будет единственным акционером группы, владеющей командой Формулы-1.

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», заработав 860 баллов.

Недавно пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что в следующем году команду будет бороться за «что-то большее».