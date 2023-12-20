Художник представил уникальную открытку к 60-летию «Макларена» с многочисленными отсылками

Новозеландский художник Ричард Перри опубликовал специальную открытку, посвящённую 60-летию команды «Макларен».

Перри поделился на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) своим новым трудом. На открытке представлен бокс «Макларена» с многочисленными отсылками, которые поймут поклонники команды.

Фото: https://twitter.com/_RichardParry_/status/1737226394105459090/photo/1

«Было очень весело делать поздравительную открытку к 60-летию «Макларена», — написал Перри.

Ранее Перри делал подобные огромные картинки боксов «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл» с многочисленными «пасхалками» и просто весёлыми моментами.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 чемпионом мира стал нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», для которого этот титул стал третьим подряд.