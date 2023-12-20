Норрис назвал свою проблему, которую он должен исправить в 2024 году

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о прошедшем сезоне, отметив свои сильные и слабые стороны.

«После середины сезона я почувствовал себя увереннее и понял, что выжимаю из машины максимум, особенно в гонках. Я допустил слишком много ошибок в квалификациях, очевидных ошибок, и я это признал. Однако я считаю, что провёл несколько лучших гонок за всё время.

Верю, что «Макларен» продолжит менять ситуацию. Нам нужен был этот год, команда должна была доказать, что способна на это», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Напомним, по итогам сезона-2023 Норрис занял шестое место, уступив одно очко Шарлю Леклеру из «Феррари». Британец семь раз оказывался на подиуме, в одной гонке став третьим и в шести – вторым.