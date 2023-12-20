Пиастри объяснил, чем удивил себя в дебютном сезоне

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, завершивший свой дебютный сезон в «Королевских гонках», объяснил, почему, несмотря на ожидания, прошедший чемпионат стал для него в некоторой степени неожиданным.

«Очевидно, у меня были некоторые ожидания, учитывая мои юношеские достижения и то, как я попал в Формулу-1. Но я старался не думать об этом и делал свою работу как можно лучше, опираясь на опыт. Очевидно, год без гонок не упрощает жизнь.

Я был приятно удивлён тем, как быстро я набрал темп в гонках. Но и ожидания были. Мне всегда нравится возлагать наибольшие надежды на себя, всё остальное второстепенно», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.

Ранее менеджер Пиастри заявил, что увольнение Риккардо из «Макларена» было правильным.