«Это был настоящий вызов». Вассёр рассказал, как принял руководство «Феррари»

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр вспомнил о своём назначении на должность, о котором стало известно в январе.

«Год назад было… не сказал бы, что тяжело, но это был настоящий вызов. Я присоединился поздно, и была куча вещей, которые нужно было успеть и понять за пару недель, поскольку до старта [сезона] оставалось четыре недели, а до Бахрейна – пять-шесть недель.

Сейчас я нахожусь в гораздо более комфортной позиции. Я знаю практически всех в компании, системе, я лучше понимаю и, надеюсь, делаю свою работу, чем в прошлом году.

Ф-1 это процесс, и если у вас возникло ощущение, что вы в хорошей форме – вы практически мертвы. Нам нужно сохранять темп. Я считаю, что последняя часть сезона прошла довольно хорошо, однако этого никогда не бывает достаточно», — приводит слова Вассёра RaceFans.