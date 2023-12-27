Вассёр: я доволен тем, как мы отреагировали на сложности в сезоне-2023

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу работы итальянской команды в сезоне-2023.

«Нельзя быть полностью удовлетворённым прошедшим сезоном, поскольку весной мы были сильно отброшены назад. Но я доволен тем, как наша команда сумела отреагировать на возникшие сложности. У нас есть ощущение, что мы находимся на верном пути. Мы не пытались что-то резко изменить, а просто двигались к своей цели шаг за шагом. Считаю, что справились со своей работой. У команды чувствуется огромный потенциал, что вселяет в нас оптимизм», — приводит слова Вассёра Speedcafe.

По итогам сезона-2023 «Феррари» заняла третье место, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл» в Кубке конструкторов. Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.