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Стало известно, когда «Мерседес» и «Макларен» проведут презентации своих новых машин

Стало известно, когда «Мерседес» и «Макларен» проведут презентации своих новых машин
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Команды «Мерседес» и «Макларен» собираются презентовать свои новые машины на сезон-2024 14 февраля. Об этом сообщает итальянское издание Motorsport.

Ранее в Формуле 1 представили календарь следующего сезона, который был утверждён Всемирным советом ФИА. В календарь включены 24 этапа. Ожидается, что сезон начнётся в Бахрейне 2 марта, а завершится в Абу-Даби 8 декабря 2024 года. Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с Рамаданом. В субботу пройдёт и гонка в Лас-Вегасе. Также в календаре следующего сезона сохранён традиционный августовский перерыв.

Напомним, 5 февраля презентации своих новых машин проведут «Уильямс» и «Заубер», 7 февраля — «Альпин» (официально не подтверждено), 13 февраля — «Феррари».

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