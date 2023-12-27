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Глава «Хааса» Штайнер: глядя на Хэмилтона, не скажешь, что ему 38 лет, он в отличной форме

Глава «Хааса» Штайнер: глядя на Хэмилтона, не скажешь, что ему 38 лет, он в отличной форме
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном завершении карьеры пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Я не думаю, что Льюис Хэмилтон покинет Формулу-1. Глядя на его физическую форму, никогда не скажешь, что ему 38 лет или исполнится 39 в следующем году. Он находится в очень хорошей, отличной форме и вряд ли собирается прекратить выступления, потому что все знают, что он любит гонки», – рассказал Штайнер в эфире Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. В минувшем сезоне британский гонщик занял третье место в общем зачёте пилотов, пропустив вперёд только представителей «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса и Макса Ферстаппена из Нидерландов. «Ред Булл» также стал победителем Кубка конструкторов.

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