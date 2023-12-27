Глава «Феррари» рассказал, с чем были связаны проблемы команды в минувшем сезоне

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах, которые возникли у команды в минувшем сезоне.

«Возникшие в минувшем сезоне проблемы связаны с управляемостью машины, реализацией её потенциала и тонкими настройками. В прошлом настраивать машины было гораздо проще. Сейчас между двумя разными вариантами настроек может быть огромная разница, чего не было прежде. Нам нужно построить машину, которой легче управлять, которая более стабильна и не так агрессивно изнашивает резину. Мы показали её скоростной потенциал в квалификации, но на дистанции гонки она уступала.

Дело в тонких настройках. Порой две одинаковых машины одной команды разделяла секунда. Это необычно. Это говорит о том, что машины работают на грани, и любая мелочь может повлиять на то, в правильном направлении изменятся её характеристики или нет», — приводит слова Вассёра Speedcafe.