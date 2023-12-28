Ландо Норрис объяснил, почему минувший сезон стал лучшим в его карьере

Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал минувший сезон Формулы-1 лучшим в своей карьере.

«Я думаю, это был наш лучший сезон. У моих слов есть очевидная причина – успех, которого мы смогли добиться после слабого старта, который у нас был.

Я думаю, было много отличных выступлений – как с точки зрения того, что мы просто выглядели неплохо в гонках, так и с точки зрения того, что у нас было несколько хороших результатов. Гран-при Мексики, вероятно, является изюминкой всего этого.

О Формуле-1 часто судят слишком коротко. Если у одного гонщика два хороших уикенда подряд, они говорят: «О, он вернулся». Но в следующий уикенд он снова может быть далеко от лидеров. Я думаю, что у меня порой получались хорошие выступления, но когда я смотрю на это как на сезон в целом, то гораздо более стабильно я выступал именно в воскресенье.

Независимо от условий, независимо от того, было жарко или холодно, была ли машина действительно быстрой или нет, были ли настройки такими, как я хотел, или нет, стартовал я впереди или сзади – я всегда мог извлечь максимум пользы из любой ситуации, в которой я находился.

И я думаю, что именно в этом компоненте я стал сильнее в этом году. У меня была отличная возможность ещё лучше адаптироваться ко всем этим различным сценариям и условиям, которые бросают тебе вызов», — приводит слова Норриса Autosport.

Норрис занял шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 в минувшем сезоне.