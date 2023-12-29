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Эдди Джордан назвал пилота Ф-1, за прогрессом которого начнёт следить Ферстаппен

Эдди Джордан назвал пилота Ф-1, за прогрессом которого начнёт следить Ферстаппен
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Иногда у каждого может что-то не получаться. И в таких случаях важно, как будешь с этим справляться. Люди должны понимать, что ты настоящий профессионал. Я думаю, что Оскар пойдёт далеко. Он представляет новый тип молодых пилотов. Он тот, за кем будет следить Макс Ферстаппен, чтобы знать, как он прогрессирует. Он один из тех, кто, как мне кажется, мог бы пробиться в высшие эшелоны Формулы-1 с точки зрения рекордов, карьеры и побед в гонках в долгосрочной перспективе. Но в следующем году ему просто нужно успокоиться и постепенно двигаться вперёд», — приводит слова Джордана F1 Oversteer со ссылкой на Formula For Success Podcast.

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