«Продолжай сражаться, Михаэль». «Феррари» поддержала Шумахера

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» поддержала своего бывшего гонщика, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Сегодня, 29 декабря, исполнилось 10 лет с момента трагедии, случившейся на горнолыжном курорте в Альпах, – Михаэль, катаясь, упал, ударившись головой о камень. В результате гонщик получил серьёзную травму головного мозга.

«Спустя 10 лет и всегда в наших сердцах. Продолжай сражаться, Михаэль», – написала пресс-служба «Скудерии».

Напомним, недавно появились подробности о несчастном случае с Михаэлем. По словам журналиста Йенса Гидеона и инструктора по лыжам по имени Андре, изначально гонщик находился в сознании после падения. Данное обстоятельство могло привести к тому, что сотрудники служб экстренного реагирования недооценили тяжесть его состояния, из-за чего ему не оказали всей помощи в первый момент.