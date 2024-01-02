Фредерик Вассёр рассказал, в чём прибавила «Феррари» под его руководством

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о своей работе в итальянской команде.

«Когда есть группа людей, работающих вместе в течение многих лет, вам нужно понять, как работает эта группа, прежде чем предпринимать какие-либо действия или принимать какие-то решения. Моя работа заключалась, скорее, в том, чтобы напоминать команде, что мы должны быть агрессивными, что мы должны рисковать, быть амбициозными и не бояться каких-либо инцидентов. И мне кажется, мы действительно сделали шаг вперёд в этом направлении», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 406 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».