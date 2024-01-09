Принадлежавший Майклу Джордану BMW продан на онлайн-аукционе

На онлайн-площадке Bring a Trailer ушёл с молотка BMW 850i 1991 года, принадлежавший легендарному баскетболисту Майклу Джордану. Сумма сделки составила $ 108,7 тыс.

Принедлежавший Майклу Джордану BMW 850i 1991 года Фото: bringatrailer.com

Автомобиль выпущен в 1991 году и куплен Майком Джорданом в Иллинойсе, а к другому владельцу он перешёл в 1995-м. Машина приводится в движение пятилитровым двигателем V12 мощностью 296 лошадиных сил, который совмещён со шестиступенчатой трансмиссией.

Принедлежавший Майклу Джордану BMW 850i 1991 года Фото: bringatrailer.com

Кузов BMW окрашен в цвет Mauritius Blue Metallic, экстерьер включает в себя выдвижные и противотуманные фары, люк с электроприводом. Также сообщается, что в 2017 году на автомобиле были заменены выхлопная система и сцепление.

Интерьер BMW 850i, принадлежавшего Майклу Джордану Фото: bringatrailer.com

Добавим, что на аукцион Barrett-Jackson, который пройдёт в Скоттсдейле, штат Аризона, с 20 по 28 января, будут выставлены редкий Lamborghini Diablo VT Roadster, принадлежавший бывшему президенту США Дональду Трампу, а также грузовик Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup Арнольда Шварценеггера.