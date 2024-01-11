Поддерживаете ли вы увольнение Гюнтера Штайнера из «Хааса»?

Накануне, 10 января, стало известно, что Гюнтер Штайнер, который руководил «Хаасом» с момента появления команды в Формуле-1, покинул свой пост.

«Чемпионат» предлагает своим читателям принять участие в опросе, посвящённом увольнению Штайнера.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Хаас» занял 10-е место в Кубке конструкторов, набрав лишь 12 очков.

Сообщалось, что Штайнер и Хаас разошлись во мнениях по поводу потенциала команды в её нынешнем виде. Штайнер настаивал на дополнительных инвестициях, а владелец команды не желал вкладывать средства в развитие.

Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Ранее владелец «Хааса» прокомментировал своё решение.