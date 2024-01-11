Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Норрису не нужно переходить в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе, коснувшись возможности его перехода в австрийскую команду «Ред Булл».

«Я думаю, пилоты всегда будут пытаться понять, что принесёт им пользу. Но стоит ли рисковать, пробуя перейти в «Ред Булл». Дела у «Макларена» идут очень и очень хорошо. В команде его любят. Он здорово смотрится, когда машина работает исправно. Так стоит ли рисковать? Мой ответ – нет. Я не думаю, что риск будет оправдан. Он всё ещё молод и будет становиться только лучше. «Макларен» на данный момент находится на очень хорошей траектории и может занять более высокое место в следующем году», — приводит слова Херберта GPblog со ссылкой на Express Sport.