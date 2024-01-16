Стало известно, какой японский город может стать новым местом проведения Формулы-1

Японский портовый и торговый город Осака хочет стать местом для проведения Гран-при Формулы-1. Об этом сообщает издание Sankei Shimbun.

По сведениям источника, местные власти мечтают о том, чтобы провести у себя один из этапов Гран-при Формулы-1 в 2025 году. Именно в следующем году в Осаке состоится крупная выставка Osaka/Kansai Expo. Местное Бюро по туризму при поддержке губернатора рассчитывает, что потенциальный приезд Ф-1 позволит сделать из города международный центр туризма.

В настоящий момент времени японским городом, принимающим Формулу-1, является Сузука. При этом уже у следующем году, исходя из контракта, Формула-1 проведёт свой последний этап в Сузуке. Таким образом, у Осаки есть шанс стать главным японским городом для чемпионата мира по кольцевым автогонкам.