Ландо Норрис высоко оценил дебютный сезон Оскара Пиастри в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о дебютном сезоне своего напарника по команде Оскара Пиастри в Формуле-1.

«Оскар провёл невероятный сезон. Сохранять спокойствие и оставаться самим собой — здорово, что он всегда держит это в голове. Я думаю, что он очень, очень хорошо справлялся с давлением, лучше, чем я в начале своей карьеры, но я думаю, это потому, что все пилоты очень разные и по-разному справляются с давлением. Не все могут быть такими спокойными и хладнокровными.

Но я думаю, что с годами и я стал лучше в этом вопросе, теперь я сам знаю, как справляться со многими вещами намного лучше.

Я очень уважаю Оскара за то, что он смог оставаться таким спокойным в новой для себя обстановке, в Формуле-1, на такой большой сцене», — приводит слова Норриса Racingnews365.