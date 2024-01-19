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Ландо Норрис высоко оценил дебютный сезон Оскара Пиастри в Формуле-1

Ландо Норрис высоко оценил дебютный сезон Оскара Пиастри в Формуле-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о дебютном сезоне своего напарника по команде Оскара Пиастри в Формуле-1.

«Оскар провёл невероятный сезон. Сохранять спокойствие и оставаться самим собой — здорово, что он всегда держит это в голове. Я думаю, что он очень, очень хорошо справлялся с давлением, лучше, чем я в начале своей карьеры, но я думаю, это потому, что все пилоты очень разные и по-разному справляются с давлением. Не все могут быть такими спокойными и хладнокровными.

Но я думаю, что с годами и я стал лучше в этом вопросе, теперь я сам знаю, как справляться со многими вещами намного лучше.

Я очень уважаю Оскара за то, что он смог оставаться таким спокойным в новой для себя обстановке, в Формуле-1, на такой большой сцене», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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