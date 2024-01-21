«Мы в долгу перед ним». Тото Вольф — о восьмом титуле Льюиса Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о том, что команда приложит все усилия, чтобы сделать пилота Льюиса Хэмилтона восьмикратным чемпионом Формулы-1.

«Всегда верил, что это возможно (завоевать восьмой титул). Нельзя начинать сезон с позиции того, что это невозможно. В прошлом году на примере «Макларена» все увидели, какой огромный шаг можно сделать с помощью одного обновления.

Мы подписали двухлетний контракт с Льюисом, и мы в долгу перед ним, Джорджем и всей командой, чтобы уделить этому наше внимание в 2024 и 2025 годах. Я думаю, это возможно», – приводит слова Тото Вольфа The Telegraph.

Напомним, по итогам минувшего сезона Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. В активе его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, было 175 баллов.