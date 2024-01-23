Палоу рассказал, почему его отношения с «Маклареном» стали лучше

Двукратный чемпион IndyCar Алекс Палоу рассказал о том, в каких отношениях он состоит с «Маклареном». Испанец дал понять, что ситуация стабилизировалась после того, как он разорвал контракт с британской командой

«Полагаю, драма с контрактным соглашением сделала мои отношения с командой гораздо лучше. Почему я так думаю? Не знаю, но сейчас у меня нормальные отношения с «Маклареном». Ты всегда чувствуешь себя лучше, прекратив отношения с подругой, поскольку после этого вы лучше понимаете друг друга и причины разрыва. Неожиданно это приводит к тому, что ваши отношения становятся лучше», — приводит слова Палоу Associated Press.

Напомним, Алекс Палоу выступал за «Макларен» в IndyCar. Ожидалось, что в сентябре 2023 года он станет резервистом британской команды на Формуле-1. Но Палоу в прошлом году разорвал соглашение с «Маклареном». Теперь испанцу грозит многомиллионный штраф.