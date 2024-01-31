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Механик «Астон Мартин» рассказал, что его впечатляет в Фернандо Алонсо

Механик «Астон Мартин» рассказал, что его впечатляет в Фернандо Алонсо
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Механик «Астон Мартин» Майки Браун высказался по поводу испанского пилота команды Фернандо Алонсо, который заранее начал усердно готовиться к новому сезону Формулы-1.

«Для такого опытного человека брать на себя столько обязательств в новом сезоне — это очень впечатляюще, и это также передаётся всем парням, которые видят это.

Приехать и провести два-три дня, занимаясь на симуляторе, тренируясь, осматривая новую машину, подгоняя сиденье, так рано перед поездкой в Бахрейн — это очень впечатляет», — приводит слова Брауна Speedcafe.

Напомним, Алонсо 42 года. Он является двукратным чемпионом мира в классе Формулы-1. В прошлом сезоне Формулы-1 испанский пилот занял четвёртое место в личном зачёте, набрав 206 очков. В 2023 году Фернандо восемь раз забирался на подиум.

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