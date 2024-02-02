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Комацу: в Бахрейне «Хаас» окажется ближе к концу решётки, если не вообще последним

Комацу: в Бахрейне «Хаас» окажется ближе к концу решётки, если не вообще последним
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Глава «Хааса» японец Аяо Комацу поделился ожиданиями от выступления команды на предсезонных тестах в Бахрейне.

«В Бахрейне, думаю, мы окажемся ближе к концу стартовой решётки, если не вообще последними. Причина, по которой наша первая версия машины не окажется достаточно быстрой, не в качестве наших сотрудников, а в том, что мы поздно начали работу и потом остановились на два месяца, чтобы создать обновление для Остина. Мы перенаправили ресурсы и потеряли на этом время, но сейчас команда добивается хорошего прогресса в аэродинамической трубе, что позитивно. Всё идёт в нужном направлении.

В Бахрейне наша задача — провести хорошую тестовую программу, получить после тестов качественные данные, которые мы сможем проанализировать и понять, в каком направлении развивать болид. Это значит, что надо понимать сильные и слабые стороны VF-24, а затем составить грамотный план по созданию обновлений — прежде такого не получалось», — сказал Комацу на пресс-конференции.

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