Экс-пилот Ф-1 – о переходе Хэмилтона: Сайнс попал в незаслуженную ситуацию

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и оценил его влияние на действующего боевого гонщика итальянской команды испанца Карлоса Сайнса-младшего.

«Льюис переходит, и это здорово, несмотря на то, что мне очень жаль Карлоса Сайнса, поведение и выступления которого были более чем позитивными, подчас удивительными в последние годы.

Умение добиваться результата, конкурентоспособность и честность, сила и дисциплина. Настоящий джентльмен в мире спорта, оказавшийся в неприятной и незаслуженной ситуации. Хотя я убеждён, что он найдёт и другие возможности, учитывая его талант и статус, который он накопил, выступая с Леклером», — цитирует Алези Алези Corriere della Sera.