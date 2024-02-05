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В 2024 году Ferrari представит три новинки. Среди них флагманский гиперкар

В 2024 году Ferrari представит три новинки. Среди них флагманский гиперкар
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Компания Ferrari опубликовала финансовый отчёт за 2023 год, из которого следует, что в 2024-м марка намерена представить три новые модели. Официальной информации о грядущих новинках нет, однако, по слухам, одной из них станет преемник гиперкара LaFerrari.

Этот автомобиль уже был замечен на дорогах общего пользования в Германии. Проект под кодовым именем F250 выделяется массивным задним антикрылом и крупным диффузором. Пока неизвестно, какую именно силовую установку получит автомобиль, но, вероятнее всего, это будет первый флагман Ferrari без 12-цилиндрового мотора.

Другой новинкой Ferrari станет преемник 812 Superfast — этот автомобиль тоже проходит дорожные тесты. В то же время о третьем проекте известно гораздо меньше — предполагается, что это может быть автомобиль из коллекционной серии.

Также из отчёта Ferrari следует, что в 2023 году марка продала рекордные для себя 13 663 автомобиля, что на 3,3% больше, чем в 2022-м, а чистая выручка компании выросла на 17,2% и составила € 5,97 млрд.

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